Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 80 neue Krankheitsfälle und ein Rechenfehler

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch 80 neue Krankheitsfälle. Beim Inzidenzwert geht der Kreis von einem leichten Anstieg aus und korrigiert die Angabe des Landeszentrums Gesundheit, wo offenbar die Dienstags-Zahlen nicht in die Berechnung eingeflossen sind.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 632 Infizierte, 20 mehr als am Dienstag und 36 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 50 (+6; 8 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Haan 45 (+1; 5 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Heiligenhaus 39 (+7; 9 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 92 (+6; 11 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 51 (-14; 4 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Mettmann 52 (+3; 7 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Monheim 51 (+4; 8 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Ratingen 89 (+9, 15 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Velbert 142 (-3; 11 Neuerkrankungen, 14 genesen) und in Wülfrath 21 (+1; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen). Bei etwa 49 Prozent der Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.