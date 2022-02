Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall und mehr als 1200 Neuinfektionen

Kreis Mettmann Das Corona-Virus greift um sich. Für Donnerstag meldet das Kreisgesundheitsamt 1220 Neu-Infektionen. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr waren es 71 bei 836 Krankheitsfällen und einer Inzidenz von 105,2.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 6624 Infizierte erfasst, 1048 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 712 (+199; 109 neu infiziert), in Haan 423 (+63; 66 neu), in Heiligenhaus 224 (+18; +29), in Hilden 979 (+150; 170 neu), in Langenfeld 817 (138; 146 neu), in Mettmann 551 (+70; 94 neu), in Monheim 683 (+99; 120 neu), in Ratingen 1012 (+197; 233 neu), in Velbert 884 (+177; 209 neu) und in Wülfrath 339 (+37; 44 neu).