Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz springt um mehr als 20 Punkte nach oben

Kreis Mettmann 162 Neu-Infektionen meldet der Kreis Mettmann für Donnerstag. Dieser Zuwachs – am stärksten in Ratingen und Velbert – lässt auch die Inzidenz deutlich ansteigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1486 Infizierte erfasst, 92 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 153 (+7; 14 neu infiziert), in Haan 82 (+8; 15 neu), in Heiligenhaus 124 (+8; 8 neu), in Hilden 162 (+4; 19 neu), in Langenfeld 124 (-1; 12 neu), in Mettmann 50 (-1; 5 neu), in Monheim 148 (+12; 19 neu), in Ratingen 261 (+29; 38 neu), in Velbert 310 (+20; 29 neu) und in Wülfrath 72 (+6; 6 neu).