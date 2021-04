Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei neue Todesfälle und steigende Inzidenz

Kreis Mettmann Mit 177 Neuerkrankungen erhöht sich am Freitag die Zahl der am Coronavirus Erkrankten. Entsprechend steigt der Inzidenzwert auf nahezu 120 an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1143 Infizierte, 42 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 86 (+8; 18 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Haan 57 (+5; 10 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 56 (-6; 6 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Hilden 95 (-21; 9 Neuerkrankungen, 30 genesen), in Langenfeld 131 (+19; 28 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Mettmann 151 (-12; 16 Neuerkrankungen, 28 genesen), in Monheim 107 (+11; 16 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Ratingen 207 (+24; 37 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Velbert 194 (+10; 30 Neuerkrankungen, 17 genesen) und in Wülfrath 59 (+4; 7 Neuerkrankungen, 3 genesen). Bei 45 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.