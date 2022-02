Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 923 neue Fälle lassen Inzidenz steigen

Kreis Mettmann 923 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Mettmann für Dienstag. Trotzdem sinkt die Zahl der registrierten Krankheitsfälle um mehr als 800.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 4633 Infizierte erfasst, 836 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 520 (-95; 85 neu infiziert), in Haan 299 (-54; 68 neu), in Heiligenhaus 157 (-8; 30 neu), in Hilden 678 (-28; 197 neu), in Langenfeld 584 (-155; 88 neu), in Mettmann 414 (-105; 55 neu), in Monheim 519 (-94; 72 neu), in Ratingen 600 (-104; 133 neu), in Velbert 607 (-193; 163 neu) und in Wülfrath 255 (-/-0; 32 neu).