Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Erkratherin stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann 225 Corona-Neuinfektionen meldete das Kreisgesundheitsamt für Samstag (112) und Sonntag. In Erkrath gab es einen weiteren Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1119 Infizierte erfasst, 97 mehr als am Samstag. Davon in Erkrath 118 (+10; 14 neu infiziert), in Haan 81 (+4; 6 neu), in Heiligenhaus 76 (+9; 9 neu), in Hilden 115 (+13; 13 neu), in Langenfeld 107 (+9; 12 neu), in Mettmann 81 (+7; 7 neu), in Monheim 131 (+7; 10 neu), in Ratingen 218 (+20; 24 neu), in Velbert 163 (+14; 15 neu) und in Wülfrath 29 (+4; 4 neu).