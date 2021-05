Corona-Zahen im Kreis Mettmann : Die Inzidenz klettert wieder über die 200-Marke

Kreis Mettmann 180 Neuinfektionen meldet der Kreis Mettmann für Donnerstag, das sind 38 weniger als Mittwoch, aber 51 mehr als vor einer Woche. Es gab 5 neue Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1698 Infizierte erfasst, 26 weniger als Mittwoch. Davon leben in Erkrath 141 (-8; 12 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Haan 83 (+4; 14 neu, 9 genesen), in Heiligenhaus 111 (+8; 16 neu, 8 genesen), in Hilden 140 (+2; 17 neu, 15 genesen), in Langenfeld 223 (-8; 20 neu, 28 genesen), in Mettmann 80 (-3; 8 neu, 11 genesen), in Monheim 180 (-11; 8 neu, 18 genesen), in Ratingen 330 (-14; 27 neu, 40 genesen), in Velbert 341 (+27; 51 neu, 32 genesen)und in Wülfrath 69 (-13; 7 neu, 20 genesen).