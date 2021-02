Corona-Zahlen : Inzidenzwert steigt im Kreis Mettmann wieder

Hilden/Haan Drei Neuinfektionen in Hilden, keine in Haan – so lauten die Corona-Zahlen vom Sonntag. Der Kreis hatte am Samstag bei 14 Prozent aller neu infizierten Personen eine Virus-Mutation festgestellt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 609 Infizierte, 62 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 51 (-4), in Haan 38 (-5; keine Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 56 (+7), in Hilden 69 (+3; 4 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Langenfeld 96 (-21), in Mettmann 55 (-15), in Monheim 39 (-5), in Ratingen 57 (-2), in Velbert 121 (-17) und in Wülfrath 27 (-3).