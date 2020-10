Aktuelle Werte von Sonntag : Corona-Zahlen steigen wieder an

Nachdem die Zahlen der nachweislich an Corona infizierten Menschen im Kreis Mettmann fielen, steigen sie nun wieder an – auf 122. Am Samstag waren es noch 104.

In Hilden und Langenfeld sind die Zahlen von Samstag auf Sonntag am stärksten gestiegen. In Hilden von 17 auf 21, in Langenfeld von 17 auf 24. Insgesamt erhöht sich die Zahl der nachweislich an Corona infizierten Menschen im Kreis Mettmann von 104 am Samstag auf 122, davon in Erkrath 12, in Haan 6, in Heiligenhaus 2, in Hilden 21, in Langenfeld 24, in Mettmann 12, in Monheim 12, in Ratingen 15, in Velbert 17 und in Wülfrath 1. „Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden“, erklärte eine Kreissprecherin.