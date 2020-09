Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 38 Prozent mehr Infizierte an einem Tag

Kreis Mettmann Um 24 oder 38 Prozent ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten binnen eines Tages gestiegen. Ein 75-jähriger Hildener ist kreisweit das 85. Todesopfer der Pandemie.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 86 (+24) Infizierte. Davon leben davon in Erkrath 8, in Haan 0, in Heiligenhaus 7, in Hilden 13 (+4), in Langenfeld 14 (+3), in Mettmann 7, in Monheim 8 (+1), in Ratingen 12 (+2), in Velbert 16 (+5) und in Wülfrath 1.