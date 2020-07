Corona-Zahlen im Kreis Mettmann am 17. Juli 2020 : 20 Infizierte mehr an einem Tag

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten steigt weiter. Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Fallzahl um 20 auf 136 an. In Monheim kann, trotz eines Anstiegs insgesamt, aufgeatmet werden: Die Teste aus einer Kita liegen inzwischen vor - alle negativ.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 136 Infizierte, davon in Erkrath 3 (plus 1), in Haan 3 (unverändert), in Heiligenhaus 5 (minus 2), in Hilden 9 (plus 4), in Langenfeld 18 (plus 3), in Mettmann 1 (minus 1), in Monheim 28 (plus 5), in Ratingen 24 (minus 4), in Velbert 45 (plus 6) und in Wülfrath weiterhin 0.