Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 48 Infizierte und 837 Genesene

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann korrigiert die Zahl der Corona-Todesfälle um sechs nach oben. Insofern sind bislang 79 Frauen und Männer dem Virus zum Opfer gefallen. Grund sind Differenzen zwischen der örtlichen Zählung und der offiziellen Statistik des Landeszentrums Gesundheit.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 48 Infizierte, davon in Erkrath 2, in Haan 1, in Heiligenhaus 2, in Hilden 7, in Langenfeld 2, in Mettmann 5, in Monheim 1, in Ratingen 4, in Velbert 18 und in Wülfrath 6.