Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Virusmutationen greifen um sich

Kreis Mettmann Die Infektionszahlen im Kreis Mettmann steigen immer weiter an. Das Kreisgesundheitsamt meldet 86 Neuerkrankungen. Eine Virusmutationist inzwischen bei 53 Prozent der Infizierten nachgewiesen. Es gibt drei neue Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 734 Infizierte, 24 mehr als Donnerstag und 80 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 49 (+3; 7 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Haan 48 (+1; 9 Neuererkrankungen, 7 genesen), in Heiligenhaus 58 (-4; 1 Neuerkrankung, 4 genesen), in Hilden 84 (-3; 8 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Langenfeld 46 (+4; 6 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Mettmann 40 (+3; 9 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Monheim 45 (unverändert; 3 Neuerkrakungen, 3 genesen), in Ratingen 162 (+14; 19 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Velbert 169 (+2; 18 Neuerkrankungen, 16 genesen) und in Wülfrath 33 (+4; 6 Neuerkrankungen, 2 genesen). Bei 53 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.