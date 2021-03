Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fast 100 Neuerkrankungen an einem Tag

Kreis Mettmann Ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionen lässt im Kreis die Inzdenz über den Wert 90 steigen. Eine Frau aus Velbert überlebte die Erkrankung nicht.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 710 Infizierte,53 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 46 (+1; 3 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Haan 47 (+3; 3 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 62 (+9; 10 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Hilden 87 (+6; 15 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Langenfeld 42 (+1; 5 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Mettmann 37 (-2; 7 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Monheim 45 (unverändert; 4 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Ratingen 148 (+23; 29 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Velbert 167 (+10; 17 Neuerkrankungen, 6 genesen) und in Wülfrath 29 (+2; 4 Neuerkrankungen, 2 genesen). Bei 50 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.