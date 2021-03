Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten und Inzidenz rückläufig

Kreis Mettmann Um 55 ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten seit Montag gesunken. Der Wert liegt aber immer noch höher als vor einer Woche. Es gab weitere Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 625 Infizierte, 55 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 42 (-5; 2 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Haan 35 (-6; 2 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Heiligenhaus 45 (+1; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Hilden 86 (-3; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 44 (-9; 0 neu, 8 genesen), in Mettmann 35 (-10; 1 Neuerkrankung, 11 genesen), in Monheim 42 (+2; 4 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Ratingen 113 (-8; 2 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Velbert 153 (-16; 14 Neuerkrankungen, 29 genesen) und in Wülfrath 30 (-1; 1 Neuerkrankung, 2 genesen). Bei 46 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.