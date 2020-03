Corona-Zahlen : Über 50 Prozent mehr Krankheitsfälle binnen eines Tages

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist von Donnerstag auf Freitag im Kreis Mettmann sprunghaft angestiegen.

Erkrankte gibt es in Erkrath 18, in Haan 17, in Heiligenhaus 6, in Hilden 8, in Langenfeld 23, in Mettmann 10, in Monheim 18, in Ratingen 25, in Velbert 27 und in Wülfrath 3.