Coronavirus : Dritter Todesfall im Kreis: Ratinger stirbt an Corona

Kreis Mettmann Die Corona-Pandemie fordert das dritte Todesopfer im Kreis. Nach einem 84-jährigen Haaner und einem 81-jährigen Velberter starb jetzt ein 63-jähriger Ratinger an den Folgen der Corona-Infektion.

Für den Donnerstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt außerdem 271 Corona-Erkrankungs- und 454 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 35, in Haan 26, in Heiligenhaus 3, in Hilden 17, in Langenfeld 37, in Mettmann 26, in Monheim 19, in Ratingen 43, in Velbert 53 und in Wülfrath 12.