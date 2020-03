Hilden : Corona wird zum Stresstest für unser Leben

Info

Gesamtzahl: Dienstagmittag waren beim Kreis 62 Erkrankte und 128 Verdachtsfälle registriert. Alle kreisangehörigen Städte sind betroffen.

Stadtzahlen: In Erkrath gibt es 13 Erkrankte, in Haan 7, in Heiligenhaus, Hilden und Mettmann jeweils 2, in Langenfeld 12, in Monheim 4, in Ratingen 10, in Velbert 9 sowie in Wülfrath 1.

Diese Zahlen zeigen wie sich Corona im Kreis entwickelt hat.

Stadtzahlen am 10. März:

8 Erkrankte in Erkrath, 14 Verdachtsfälle (3 Erkrath, 3 Haan, 3 Langenfeld, 1 Mettmann, 2 Ratingen, 1 Velbert, 1 Wülfrath).