Einzelhandel in Hilden : Unruhige Zeiten für unsere Innenstadt

Hilden Esprit verlässt Hilden. Trotz dieser schlechten Nachricht sei die Stimmung im Einzelhandel vorsichtig optimistisch. Der Handel sei nach der Zwangsschließung während der Corona-Krise überdurchschnittlich gut angelaufen, erklärt Stadtmarketing-Chef Volker Hillebrand.

Das Mode-Unternehmen Esprit gibt seine Filiale an der Mittelstraße auf und verlässt Hilden. Das bestätigt Stadtmarketing-Chef Volker Hillebrand – und zeigt sich gleichzeitig optimistisch, schnell einen Nachmieter für das etwa 900 Quadratmeter große Geschäft an der Ecke Bismarckstraße zu finden. „Gespräche laufen bereits“, verrät er. Nach Bekanntwerden der Schließung seien bereits Kandidaten für die Nachfolge auf ihn und auf die Eigentümer zugekommen. „Einige haben auch schon vorgesprochen“, sagt er.

Das Stadtmarketing bemüht sich darüber hinaus, Hilden auf andere Weise für Kunden attraktiv zu halten. So wurde beispielsweise die beiden Pop-up-Blumenbeete rund um die Skulpturen vor der Jacobus- und der Reformationskirche aufgestellt. Aber reicht das? „Wir möchten die Innenstadt zu einer Art Wohnzimmer für die Besucher machen“, sagt Volker Hillebrand. Fürs kommende Jahr denkt das Stadtmarketing beispielsweise darüber nach, die Blumenampeln an den Laternen wieder anzubringen.

Aber auch für dieses Jahr steht noch ein wichtiger Punkt auf der Agenda: „Wir möchten in diesem Jahr noch drei verkaufsoffene Sonntage anbieten“, erklärt Volker Hillebrand. Wunschtermine sind der 4. Oktober sowie der 8. und 29. November. „Wir begründen die verkaufsoffenen Sonntage erstmals mit der Stärkung des Innenstadteinzelhandels und nicht wie sonst mit einer Veranstaltung“, erklärt er. Die Gewerkschaft Verdi hatte bereits angekündigt, diesen Grund nicht hinnehmen und dagegen klagen zu wollen. Ob die Geschäfte also öffnen können, steht noch in den Sternen. Am 23. September soll zunächst einmal der dann neu gewählte Hildener Rat darüber diskutieren.