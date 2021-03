Corona-Teststellen : Schnelltest-Stellen: zwei in Hilden, eine in Haan

Schnelltest-Stellen: zwei in Hilden, eine in Haan

18 Schnellteststellen sind bisher kreisweit vorbereitet worden. Zwei davon starten in Hilden, eine in Haan. Foto: dpa/Bodo Schackow

Hilden/Haan Der Kreis Mettmann richtet jetzt auch drei Schnellteststellen in Hilden und Haan ein.

Schon am Mittwoch, 17. März, startet der Testbetrieb in der Capio Klinik im Park, Hagelkreuzstraße 37 in Hilden. Getestet wird montags bis donnerstags von 8 bis 16 sowie freitags von 8 bis 14 Uhr. Termine können gebucht werden über www.capio-mvz-klinik-im-park.de.