Corona-Protest im Kreis Mettmann : „Wir verhalten uns da neutral“

Hilden Polizeidirektor Thomas Decken spricht über unangemeldete Spaziergänge von Impfgegnern. In Hilden haben sie ihre Demonstration jetzt erstmals zuvor bei der Polizei angemeldet.

Der „Spaziergang“ der Impfgegner am vergangenen Montag in Hilden war erstmalig zuvor bei der Polizei als Demonstration angemeldet worden. Laut einer Sprecherin gingen 80 bis 100 Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Hildener Innenstadt. Sie hatten weder Transparente dabei, noch skandierten sie etwas. „Die Demonstration verlief störungsfrei“, erklärt die Polizeisprecherin weiter. Polizei und Ordnungsamt hätten auch keine Verstöße gegen die Auflagen des Protestzuges festgestellt.

In den vergangenen Wochen waren die „Spaziergänge“ laut Polizei hingegen nicht angemeldet – wie in vielen Fällen auch in anderen Städten des Kreises. Eine Herausforderung für die Polizei, wie uns der zuständige Polizeidirektor Thomas Decken erklärt.