HIlden : Corona-Krise: Sparkasse hrv verspricht ihren Kunden Hilfe

Unterstützung in schwierigen Zeiten verspricht Vorstandsvorsitzender Jörg Buschmann den Kunden der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert. Das Kundenservicecenter wurde personell verstärkt.

Rund 170 Sparkassen-Mitarbeiter arbeiten momentan im Homeoffice. Besprechungen werden per Telefon- und Videokonferenz durchgeführt. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern sei der personenbediente Service in vier Filialen bis auf weiteres eingestellt worden: in der Filiale Gerresheimer Straße in Hilden, den Filialen Homberg und Hösel in Ratingen sowie in der Filiale Unterstadt in Velbert. Auch die Samstagsöffnung der Hauptfiliale Ratingen wurde bis auf weiteres ausgesetzt. Die Selbstbedienungsterminals in den genannten Filialen seien aber weiter in Betrieb. „Es gilt jetzt, dafür zu sorgen, dass die Menschen so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit kommen – gesundheitlich wie wirtschaftlich“, so der Sparkassen-Chef: „Und was wir als Sparkasse dazu beitragen können, werden wir tun.“