Corona-Virus : Kreis Mettmann zählt zwei Erkrankte und zehn Verdachtsfälle

Das Corona-Diagnosezentrum des Kreises am Evangelischen Krankenhaus Mettmann: Boris Ulitzka (Hygienefachkraft EVK) und Dr. Clemens Stock (Ärztlicher Direktor EVK). Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

KREIS METTMANN Der erste am Mittwoch gemeldete Corona-Verdachtsfall in Ratingen hat sich nicht bestätigt, meldet der Kreis. Es sind keine weiteren Erkrankten zu vermelden (Stand: 06.03.2020, 13.50 Uhr). Es bleibe bei den zwei Erkrankten in Erkrath.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt