Aktuelle Zahlen im Kreis Mettmann : Corona-Inzidenz steigt wieder an

Kreis Mettmann Ein 82 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus und ein 80-jähriger Erkrather sind gestorben. Insgesamt gelten momentan 1090 Menschen im Kreis als Corona-Fälle.

Fallzahlen. Im Kreis Mettmann waren am Freitag 1090 (+26) Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben in Erkrath 67 (-11 im Vergleich zum Vortag; 9 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Haan 38 (+3; 8 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 132 (-4; 10 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Hilden 123 (+9; 27 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Langenfeld 58 (-5; 5 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Mettmann 78 (0; 11 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Monheim 96 (-3; 13 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Ratingen 175 (+26; 50 Neuerkrankungen, 24 genesen), in Velbert 242 (-7; 22 Neuerkrankungen, 29 genesen) und in Wülfrath 81 (+18; 21 Neuerkrankungen, 3 genesen).