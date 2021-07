Kreis Mettmann : 74 Corona-Infizierte: Inzidenz steigt auf 10,9

Hilden/Haan Der Sachstand am Sonntag (18.7.2021) beim Corona-Virus: Verstorbene sind nicht zu melden. 23.479 Personen gelten als genesen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Sonntag 74 Infizierte (+8 im Vergleich zu Freitag). Davon leben in Erkrath 15 (39 in Quarantäne), in Haan 2 (2 in Quarantäne), in Heiligenhaus 9 (23 in Quarantäne), in Hilden 8 (15 in Quarantäne), in Langenfeld 6 (17 in Quarantäne), in Mettmann 2 (5 in Quarantäne), in Monheim 8 (14 in Quarantäne), in Ratingen 16 (31 in Quarantäne), in Velbert 7 (15 in Quarantäne) und in Wülfrath 1 (2 in Quarantäne). Einige Zahlen weisen Unstimmigkeiten auf, die laut Kreis an einer Softwareumstellung liegen.