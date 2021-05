Corona-Lage am Wochenende : Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt weiter

78 Neuinfektionen meldet der Kreis für das komplette Wochenende – jeweils 39 am Samstag und Sonntag. DIe Inzidenz sinkt immer weiter. Unser Überblick am Sonntag.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Sonntag 687 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (-75). Davon leben in Erkrath 34 (-6; 6 neu erkrankt, 12 genesen), in Haan 32 (-4; 3 neu, 7 gen), in Heiligenhaus 43 (+/-0; 10 neu, 10 gen), in Hilden 81 (-3,; 13 neu, 16 gen), in Langenfeld 104 (-5; 11 neu, 16 gen), in Mettmann 13 (-2; 3 neu, 5 gen), in Monheim 112 (-9; 8 neu, 17 gen), in Ratingen 135 (-16; 12 neu, 28 gen), in Velbert 137 (-26; 12 neu, 38 gen) und in Wülfrath 12 (-4; 0 neu, 4 gen). Für Samstag und Sonntag meldet der Kreis 78 Neuinfektionen.