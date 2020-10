Hilden/Haan : Neuinfektionen-Inzidenz steigt auf 74,8

Hilden/Haan Der Kreis Mettmann verzeichnet am Sonntag (18.10.2020) kreisweit 360 Infizierte. Am Freitag waren es 346 und am Samstag 297.

In Hilden sind 40 infiziert, 8 neu infiziert, 156 in Quarantäne, 3 im Krankenhaus, 232 Genesen, 11 verstorben. In Haan 18/4/75//2/100/3. Infizierte in Langenfeld 39, in Monheim 31, in Erkrath 29, in Heiligenhaus 16, in Mettmann 29, in Ratingen 54, in Velbert 77 und in Wülfrath 27. Insgesamt 2220 Menschen gelten inzwischen als genesen. Bislang zählt der Kreis Mettmann 90 Corona-Tote. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt aktuell bei 74,8. Am Samstag wurde die Gefährdungsstufe 2 im Kreis festgestellt. Dadurch wird am heutigen Montag die Allgemeinverfügung des Kreises vom 14.Oktober aufgehoben.