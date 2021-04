Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Impfung : Telefonischer Ansturm auf Hausarztpraxen in Hilden

Eine Fachärztin für Allgemeinmedizin impft in ihrer Praxis in Pforzheim eine Patientin mit Biontech/Pfizer. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Hilden Am Mittwoch soll die Immunisierung in den Hausarztpraxen beginnen. Bereits seit Tagen rufen viele Patienten an, um sich impfen zu lassen. Jeder Hausarzt soll rund 20 Dosen pro Woche erhalten. Die Ärzte dürfen auf Basis der Impfverordnung selbst entscheiden, wer wann geimpft wird.