Hilden Haan : Corona: Zahl der Infizierten steigt

Hilden Haan Der Kreis Mettmann verzeichnet wieder mehr Menschen, die sich mit Covid-19 angesteckt haben. In Hilden gab es am 9.8.2020 keine Veränderung. Haan hat wieder einen Infizierten.

Kreisweit gab es am Sonntag (9.8.2020) im Kreis Mettmann 109 Infizierte (+15), davon in Erkrath 2, in Haan 1, in Heiligenhaus 22 (+5), in Hilden 10, in Langenfeld 7 (+1), in Mettmann 22 (+2), in Monheim 12 (+1), in Ratingen 11 (+1), in Velbert 22 (+5) und in Wülfrath 0. 1304 (+2) Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene: 82. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 15,6.