Der Sachstand : Corona im Kreis: Die Inzidenz steigt weiter an

Hilden/Haan Der Sachstand am Sonntag, 15. November 2020. Corona-Virus: 984 Infizierte, 4682 Genesene, Inzidenz 177,7. Verstorben ist ein 90-Jähriger aus Ratingen. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 120.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 984 Infizierte, das sind 47 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 96 (+1; 8 Neuerkrankungen), in Haan 39 (+2; 6 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 97 (+4; 4 Neuerkrankungen), in Hilden 107 (-1; 13 Neuerkrankungen), in Langenfeld 70 (-1; 6 Neuerkrankungen), in Mettmann 71 (+10; 10 Neuerkrankungen), in Monheim 91 (-2; 1 Neuerkrankung), in Ratingen 103 (+18 19 Neuerkrankungen), in Velbert 249 (+13; 23 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 61 (+3; 5 Neuerkrankungen). Bisher waren/sind im Kreis 5786 Personen mit dem Coronavirus infiziert; in Haan 269, in Hilden 654.