Unterstützung in Hilden : Corona-Hilfe für Vereine und Kulturschaffende

Auch Vereine und Verbände können die Corona-Hilfe beantragen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hilden Der Stadtrat hat einstimmig das Corona-Soforthilfepaket auch für gemeinnützige Vereine und Kulturschaffende aus Hilden geöffnet. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss bis zu 2000 Euro erhalten. Dafür müssen sie maßgebliche wirtschaftliche Nachteile durch die Corona-Pandemie erlitten haben, ihren Verein aber auch in diesem Jahr fortführen wollen und so weiterhin Teil der Versorgungsstrukturen für die Bürger in Hilden sein.

Von Christoph Schmidt

Maximal stehen 500.000 Euro als Corona-Hilfe zur Verfügung. Rund 250.000 Euro sind bislang abgerufen worden.

Seit Januar unterstützt die Stadt kleine Hildener Betriebe, die unter dem Corona-Lockdown wirtschaftlich leiden. Pro Betrieb können einmalig 2750 Euro beantragt werden. Das Geld ist nicht als Wirtschaftshilfe, sondern als soziale Unterstützung gedacht, damit die Unternehmer auch ihre Wohnungsmiete und Lebensmittel bezahlen können.