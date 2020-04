Hilden : Bürgermeister-Kandidat Pommer beantragt Runden „Corona“-Tisch

Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Dr. Claus Pommer hat einen Bürgerantrag zur Einrichtung des Runden Tisches „Corona-Hilfe“ bei der Stadt Hilden eingereicht.

In seinem Antrag fordert Pommer, dass sich „(…) Vertreter aller Ratsfraktionen gemeinsam mit der Stadt und ggf. externen Fachleuten bzw. Betroffenen an einen Tisch setzen“ sollen, „um intensiv zu überlegen, welche Hilfsleistungen – jeglicher Art – die Stadt Hilden anbieten kann und sollte.“ Die Stadt müsse in die Lage versetzt werden, insbesondere Hildener Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und Selbständige, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind, schnell und unbürokratisch unterstützen zu können.