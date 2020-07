Bedrückende Zahlen : 30 neue Corona-Infektionen, Hildener (76) stirbt

Hilden/Haan „Die aktuellen Infektionen haben sich hauptsächlich in familiären Zusammenhängen ergeben“, erklärt eine Kreissprecherin. Betroffen seien dadurch auch drei Kindertageseinrichtungen sowie eine Ferienfreizeit. Eine Kita muss geschlossen werden. Die Inzidenz erreicht einen neuen Rekordwert.

Obwohl die Fallzahlen in Hilden von sechs am Freitag auf nun drei abnehmen und in Haan mit zwei Patienten stagnieren, schnellen die Fälle der Neuinfektionen im Kreis im Vergleich zu Freitag um 50 Prozent von 60 auf 90 in die Höhe. „Die aktuellen Infektionen haben sich hauptsächlich in familiären Zusammenhängen ergeben“, erklärt Daniela Hitzemann. Betroffen seien dadurch allerdings auch drei Kindertageseinrichtungen – je eine in Erkrath, Monheim und Velbert – sowie eine Ferienfreizeit in Velbert. Durch jeweils ein erkranktes Kind beziehungsweise eine Betreuungsperson seien die betroffenen Teilgruppen unter Quarantäne gestellt worden. „Da in der Erkrather Einrichtung auch mehrere Betreuungskräfte als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt werden mussten, hat diese Einrichtung ihren Betrieb vorläufig eingestellt. In allen genannten Einrichtungen sind für die kommende Woche Reihenuntersuchungen der Betroffenen vorgesehen“, erklärte die Kreissprecherin.