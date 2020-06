Hilden : Corona fordert Feuerwehr weiter heraus

HIlden Verdachtsfälle in den eigenen Reihen, ausgelagerte Rettungswachen und keinen regulären Übungsbetrieb – Corona hat die Feuerwehr stark gefordert. Doch die Einsatzkräfte sind bislang gut durch die Krise gekommen. Dabei half ein Zufall.

Hans-Peter Kremer und seine Kollegen haben sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Zum Glück. Der Feuerwehrchef hat mit seinem Team Anfang des Jahres die Nachrichtenlage verfolgt und schnell reagiert, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland auftraten: „Wir haben uns sofort mit Schutzausrüstung eingedeckt“, erklärt Kremer. Unter normalen Umständen wären die Masken, die Handschuhe und die Anzüge erst nach anderthalb Jahren zur Neige gegangen. Nachdem die Corona-Krise Hilden erreicht hatte, war der Vorrat jedoch nach vier Wochen aufgebraucht. „Aber das waren die entscheidenden vier Wochen, in denen wir uns um Nachschub kümmern konnten“, sagt der Feuerwehrchef. So gab es in Hilden keinen Engpass.