Nach dem Corona-Lockdown in Hilden und Haan : Jetzt gibt’s für Kinder wieder Programm

Es geht nach dem Lockdown wieder los. Freude vor dem Lernort am Nove-Mesto-Platz. Foto: Bekir Arslan

Hilden/Haan Kinder zählen zu den größten Verlierern dieser Pandemie. Denn mitten in einer ihrer wichtigsten Entwicklungsphasen, in der Kinder vieles durch Eindrücke aus Umwelt und persönlichen Austausch mit Gleichaltrigen lernen, haben sie die meiste Zeit alleine mit den Eltern zu Hause verbracht. Das hat Auswirkungen. Es gibt aber auch Lichtblicke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Die Pandemie geht an niemanden spurlos vorbei, weder optisch noch psychisch: Bei einigen wird der Corona-Speck sichtbar, andere scheinen Jahre gealtert zu sein. Es gibt jene Zeitgenossen, die in sich gekehrter geworden, nahezu abgestumpft sind und andere, die nach der langen Zeit der Isolation vor Tatendrang sprühen und nach Austausch lechzen. Gestandene Männer und Frauen mit Lebenserfahrung, bei denen eine noch nie dagewesene Pandemie deutliche Spuren hinterlassen hat. Kinder, auch wenn sie häufig anpassungsfähiger und „noch formbar“ scheinen, trifft diese Situation deutlich härter. Denn die Pandemie erwischt sie mitten in ihrer Entwicklung.

„Es gibt Kinder und Jugendliche, die in dieser Zeit eine Schlafstörung entwickelt haben, weil ihnen Bewegung und Ausgleich fehlten. Bei vielen hat sich das Leben ins Virtuelle verlagert. Schule und Freizeit fanden lange Zeit fast nur noch online statt“, äußert Andrea Weiler (62). Seit 30 Jahren arbeitet die Diplom-Psychologin in der psychologischen Beratungsstelle Hildens, angesiedelt im Amt für Jugend, Schule und Sport.

INFO Beratung und Beschäftigung Die Psychologische Beratungsstelle ist erreichbar von montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 02103-72271 oder per E-Mail an [email protected] Angebote:

Die Spielmobil-Saison hat vergangene Woche hat die Spielmobil-Saison in Hilden begonnen. Jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und von 17 bis 19 Uhr können Kinder am Jugendtreff am Weidenweg toben. Voraussetzung ist eine vorherige Anmeldung per Mail an [email protected] Auch das Jugendhaus Haan hat seine Arbeit wieder aufgenommen und bietet bis zum Beginn der Sommerferien Offene Tür (montags und mittwochs 17 bis 20 Uhr), Zwei-Rad-AG (dienstags 18 bis 22 Uhr) und Jugendgruppe (donnerstags 18 bis 21 Uhr) an. Weitere Infos unter www.jugendhaus-haan.de

Abhilfe könnte schaffen, so viel Normalität wie nur möglich in dieser ungewöhnlichen Zeit aufrecht zu erhalten und Zeiten für Bewegung einzuplanen. Um einen gesunden Schlafrhythmus wiederherzustellen, sagt die Expertin, helfe es, Strukturen zu schaffen und Rituale einzuführen. „Wir sollten beispielsweise versuchen, immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen.“ Meist seien es Gedanken, die einen nicht loslassen und nicht schlafen lassen. Hier sollte man die Gedanken visualisieren und sie gedanklich in eine Kiste packen oder in eine Schale legen und diese auf einem Fluss wegtreiben lassen.“ Diese Strategie könnten auch Kinder umsetzen.

Besonders schwierig sei die Zeit allerdings für Eltern mit Babys, vor allem, wenn Mütter und Väter aufgrund der Situation unruhig seien. „Wenn die Eltern nervös sind, übertragen sie das auf die Babys, die dann ganz unruhig werden und weinen.“ Hier helfen Atemübungen, um sich und das Kind zu beruhigen.“ Auch mit etwas älteren Kindern oder Jugendlichen sei der Druck in den Familien gestiegen, weiß Weiler. Wenn alle Familienmitglieder längere Zeit auf engstem Raum zusammen hocken und kaum Ausgleichsmöglichkeiten finden, kann es schon mal krachen. Unzufriedenheit macht sich breit.

Für gewöhnlich waren die Jugendzentren der Stadt vor der Pandemie eine gut genutzte Ausgleichsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche. Dank niedriger Inzidenz, sagt Catharina Giesler, Abteilungsleiterin der Hildener Jugendförderung, dürfen die Häuser zwar wieder öffnen und Angebote machen, doch die eigentliche Stärke der Jugendzentren, die niederschwelligen Angebote ohne Anmeldung und Registrierung, konnte zu Beginn der Öffnung aufgrund von Auflagen noch nicht ausgespielt werden. Das führte dazu, dass nur wenige Kinder und Jugendliche die Jugendzentren aufsuchten.

Mittlerweile finden aber wieder offene Aktivitäten statt, die zwar begrenzt, dafür aber ohne Corona-Testnachweis funktionieren. Dass Kinder- und Jugendliche sich nach der langen Isolation an die Situation gewöhnt haben und gar nicht mehr die Jugendzentren aufsuchen, daran glaubt Giesler nicht. Es werde zwar dauern, aber: „Wir sind von unserer großartigen Arbeit überzeugt. Die Kinder und Jugendliche werden wiederkommen.“