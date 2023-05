Wirtschaft in Hilden Qiagen erweitert den Standort Hilden

Qiagen erweitert seinen Standort in Hilden. Die Insolvenz einer anderen Firma spielt dem Biotechnologieunternehmen in die Karten: Ende März schloss der Nachbar Wielpütz an der Max-Volmer-Straße seine Pforten. 2018 meldete das Unternehmen, das damals in Hilden und Haan mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigte, Insolvenz an. Zur letzten Schicht Ende März waren es nur noch rund 300.