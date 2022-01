Warnung für Teilnehmer in Hilden : Corona-App schlägt nach Sitzung des Schulausschusses an

Die Sitzung des Schulausschusses war so gut besucht, dass einige Eltern in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums auf der Bühne sitzen mussten. Foto: Tobias Dupke

Hilden Am Mittwochnachmittag hat die Corona-Warnapp bei Teilnehmern der Sitzung des Schulausschusses in der Helmholtz-Aula vom 20. Januar angeschlagen. Dort waren besonders viele Eltern vor Ort, um ihre Meinung zu einer dritten Eingangsklasse an der Astrid-Lindgren-Schule kundzutun.