Ausstellung : Langenfelder Künstlerin stellt im Hildener H6 aus

Corinna Watterlohn aus Langenfeld stellt im Hildener Künstlerhaus aus. Der Titel ihrer Werkschau: „worth it“. Foto: RP/Veranstalter

Die Langenfelder Künstlerin Corinna Watterlohn lädt zur Vernissage ihrer Einzelausstellung „worth it“ in Haus Hildener Künstler (H6), Hofstraße 6 in Hilden, ein. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 16. November, um 15 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Betrachter bieten die Werke die Möglichkeit zur Inspiration und Selbstreflexion. „Worth it“ zeigt eine eindrucksvolle Bandbreite der figurativen Matlerie, von großformatigen Ölgemälden bis hin zu kleinen Aquarellen.

Thematisch bescchäftigt sich die Malerin mit den Werten des Lebens. Die Sicht auf die kleinen, aber wesentlichen Dinge zu lenken, ist ihr besonders wichtig. Achtsamkeit, Mitmenschlichkeit, Authentizität und die Frage nach den eigenen Werten im Leben. Der Mensch als Individuum hat seine eigenen Werte, die dem Leben Sinn geben, mit denen sich jeder einzelne identifiziert. Danach zu leben und zu handeln, lässt uns zufrieden und glücklich sein.