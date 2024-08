Rückläufige Zahlen bei VHS-Kursen Computerkurse sind nicht mehr gefragt

In einem zunehmend digitalisierten Alltag überrascht diese Nachricht: An der Volkshochschule sind einige Computerkurse nicht sonderlich gefragt. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die VHS nach den schwachen Corona-Jahren grundsätzlich ein steigendes Interesse an ihren Angeboten verzeichnet. Zu Beginn dieser Woche lagen bereits 2000 Anmeldungen für das nun beginnende Semester vor, teilte VHS-Leiter Martin Kurth mit.