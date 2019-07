zdi-Netzwerk Kreis Mettmann : Computer-Systemhaus lässt Jugendliche „IT-Luft schnuppern“

Seit 2016 fördert der Kreis mit dem „zdi-Netzwerk Kreis Mettmann“ den Nachwuchs im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz „MINT“. Nun erhält das Netzwerk Unterstützung von einem neuen Partner, durch den die Angebotsvielfalt erweitert wird: Das IT-Dienstleistungsunternehmen „ComputerKomplett“ entwickelt als erfolgreiches Systemhaus mit rund 370 Mitarbeitern für über 2600 Kunden individuelle IT-Lösungen aus verlässlicher Hardware und bewährten Software-Markenprodukten.

„Ziel des zdi-Netzwerkes ist es, junge Menschen durch die spezifischen Bildungsangebote für ein MINT-Studium oder eine Ausbildung zu interessieren. So möchten wir zur Sicherung des MINT-Nachwuchses in der Region beitragen. Ich freue mich sehr, dass das zdi-Netzwerk immer weiter wächst“, so Landrat Thomas Hendele.