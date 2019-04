Hilden : Commerzbank Hilden feiert 100. Geburtstag

Hilden Die Zahl der Privat- und Firmenkunden ist 2018 erneut gestiegen ebenso wie die Kreditvergabe, teilt die Privatbank mit.

Gefeiert wird mit den Kunden im Mai, kündigt der neue Marktbereichsleiter für die Region Hilden (Hilden und Langenfeld), Marcel Rehtfeld, an. Dazu hat die Commerzbank auch allen Grund. Sie hat im vergangenen Jahr 427 Kunden (17.271) hinzugewonnen und das verwaltete Vermögen gesteigert, berichtet Niederlassungsleiter Heribert Bohnen, zuständig für das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden in den Kreisen Mettmann und Neuss. Gründe dafür seien die hohe Weiterempfehlungsquote durch die Kunden und das kostenfreie Girokonto mit Startguthaben: „Das bieten wir weiter an.“ Bei den Ratenkrediten legte der Marktbereich Hilden um fast 52 Prozent zu. Das Gesamtvolumen der Immobilienkredite der Commerzbank Hilden wuchs um 17,3 Prozent auf 82,3 Millionen Euro.

Commerzbank-Kunden in Hilden und Langenfeld haben mehr als 124 Millionen Euro praktisch unverzinst auf ihren Konten liegen. „Wer Vermögen erhalten will, muss anlegen statt sparen“, meint Marcel Rehtfeld. Dafür bietet die Co-Bank gemanagte Geldanlagen an. In Hilden hätten diese Anlagen inzwischen einen Anteil am verwalteten Vermögen von mehr als 70 Prozent.