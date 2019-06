Hilden : Chor „Collegium Vocale“ verlässt Hilden im Streit

Hilden Leiter Volker Dax spricht von „folgenschweren Konflikten“ mit der Leitung der evangelischen Gemeinde und der Kirchenmusik.

Nach seinem Konzert am Sonntag in der Friedenskirche am Molzhausweg teilte Chorleiter Volker Dax dem überraschten Publikum mit, dass er künftig nicht mehr mit dem Collegium Vocale in der evangelischen Kirchengemeinde Hilden arbeiten wird.