CO-Pipeline, Vorwurf der Stimmungsmache an Covestro

Hilden Initiativen-Sprecher Dieter Donner nennt die Covestro-Erklärung Stimmungsmache.

Denn mit dem sturen Festhalten an dem CO-Pipeline-Projekt verspiele Covestro „jeglichen Restfunken an Vertrauen bei Grundstückseigentümern und Anwohnern“. Die Leitung, die auch durch den Hildener Untergrund führt, gammele seit zehn Jahren ungenutzt in der Erde, „ohne dass es dem Konzern wirtschaftlich geschadet hat“. Kein vernünftiges Unternehmen kann ernsthaft noch eine Inbetriebnahme erwägen, meinen die Gegner.