Hilden : CO-Pipeline: Mahnwache zum Jahrestag

Hilden Am 14. Februar 2022 jährt sich zum 15. Mal die Planfeststellungsgenehmigung der Bayer-CO-Pipeline - mittlerweile auf Covestro übergegangen. Das ist für die Bürgerinitiativen gegen die Gift-gasleitung zwischen den Bayer-Standorten Dormagen und Krefeld-Uerdingen mit einer Mahnwache den anhaltenden, bürgerlichen Widerstand zu demonstrieren.

Diese Mahnwache findet in Hilden-Süd auf der Wiese an der Ecke Richrather Straße/ Salzmannweg am Samstag, 12. Februar 2022, in der Zeit von etwa 15 Uhr bis 16 Uhr statt. „Vor den Großplakaten und dem Mahnmal CObelisk werden wir deutlich machen, dass die Verantwortung für das Giftgas-Projekt nach der Ablehnung der Revision durch das Bundesverwaltungsgericht wieder nach NRW zurückgespielt wurde“, schreiben die Pipeline-Gegner. Seit dem Jahr 2007 kämpft die Stopp-Bayer-CO-Pipeline-Initiative gegen den Weiterbau und gegen die Inbetriebnahme der Pipeline mit Kohlenmonoxid (CO). „Wir werden mit dieser Mahnwache zeigen, dass wir auf der Ebene der Politik, des Unternehmens und der Öffentlichkeit unverdrossen weiter Druck machen.“