Hilden : CO-Pipeline darf weitergebaut werden

Über 100.000 Anwohner sind gegen CO-Leitung. Foto: dpa/Horst Ossinger

Hilden Covestro darf sogenannte Geogrid-Matten an der Giftgas-Leitung verlegen, sie aber nicht in Betrieb nehmen. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt die Klage am 19. August und will die Sache wohl endgültig entscheiden.

Seit 13 Jahren wird über die Kohlenmonoxid-Leitung der Firma Covestro (vorher Bayer Material Science) gestritten. Die 67 Kilometer lange CO-Pipeline ist fertig, darf aber nicht in Betrieb genommen werden. Mehr als 40 Eigentümer haben gegen die Enteignung ihre Grundstücke geklagt. Bürgerinitiativen gegen die den Kreis Mettmann durchquerende Pipeline haben weit mehr als 100.000 Unterschriften gegen die Leitung mit dem hochgiftigen Gas gesammelt und werden von den betroffenen Städten wie Hilden, Langenfeld und Monheim unterstützt. Am 19. August will jetzt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster in der Aula der Universität Münster endgültig in der Sache entscheiden und die Klagen von Bürgern aus Monheim und Langenfeld verhandeln.

Praktisch zeitgleich teilt die Bezirksregierung Düsseldorf mit, dass sie nach intensiver Prüfung einen im Mai von Covestro eingereichten Antrag genehmigt habe. Damit wird es dem Unternehmen ermöglicht, eine zweite Geo-Grid-Matte einzupflügen. Diese soll verhindern, dass etwa Bagger bei Bauarbeiten die Pipeline versehentlich beschädigen. Zum Einbau zusätzlicher Geo-Grid-Matten hatte sich Covestro aus Sicherheitsgründen verpflichtet.

Info CO ist hochgiftig, geruchlos und explosiv Länge 67 Kilometer zwischen den Werken Dormagen und Krefeld-Uerdingen Betroffen sind u.a. Hilden, Langenfeld, Monheim, Erkrath und Ratingen. Die Feuerwehren der Anlieger-Städte haben deutlich gesagt, dass sie bei einem Leck hilflos wären und eine Katastrophe nicht verhindern könnten.

Covestro-Sprecher Jochen Klüner betonte auf Anfrage unserer Redaktion indes, dass mit dieser aktuellen Genehmigung der Bezirksregierung nun nicht direkt mit dem Einbau der geforderten Matten begonnen werde. „Vor dem Gerichtsurteil in Münster wird das ganz sicher nicht gemacht!“ Den Antrag habe Covestro am 28. Mai gestellt, damit es im Falle der Betriebsgenehmigung für die CO-Pipeline durch das OVG zu keinen weiteren Verzögerungen komme. „Es ist so ja schon eine außergewöhnlich lange Verfahrensdauer.“

Covestro habe „Anspruch auf eine zeitnahe Prüfung und Bescheidung“ des Antrags, sagt eine Sprecherin der Bezirksregierung. Dieser war am 2. Juli beschieden worden. Covestro dürfe die Pipeline nur baulich fertigstellen, aber nicht in Betrieb nehmen.

Horst Ferber aus Hilden kämpft schon seit 13 Jahren gegen das Großprojekt: „Als Anwohner der Pipeline und Initiator der Stopp-CO-Pipeline-Bürgerinitiativen bin ich bestürzt.“ Dieter Donner, einer der Sprecher der Anti-Pipeline-Gruppen, wundert sich über den zeitlichen Zusammenfall der Genehmigung des Covestro-Antrags und des Verhandlungstermins in Münster.

Grundlage der Entscheidung waren die Abwägung des öffentlichen Interesses und des wirtschaftlichen Interesses von Covestro gegen das Schutzinteresse der Betroffenen sowie Naturschutzbelange. Eine so umfassende Prüfung binnen vier Wochen, wundert sich Dieter Donner: „Wir werden Akteneinsicht beantragen.“ Für die Verhandlung vor dem OVG hätten sich bereits 30 Pipeline-Gegner angemeldet.