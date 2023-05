Richter weisen Klage ab BUND scheitert mit Klage gegen CO-Pipeline

Die nur einem Verband zustehende naturschutzrechtliche Argumentation des Klägers führe zu keinem anderen Ergebnis, „weil die in dem Planänderungsbeschluss zwecks Erweiterung der Warn- und Schutzfunktion vorgesehene Verlegung einer zusätzlichen Geo-Grid-Matte nebst Trassenwarnband zwar erneute Baumaßnahmen auf der bereits rekultivierten Trasse erforderlich macht, der Eingriff aber unter anderem durch die weitgehende Verwendung des Pflugverfahrens und die Beschränkung der Größe des Arbeitsstreifens minimiert wird“, so der Sprecher weiter. Der Artenschutz – auch von Kreuzkröte und Zauneidechse – sei zudem sichergestellt. Gegen das Urteil kann beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster die Zulassung der Berufung beantragt werden, so der Sprecher weiter.