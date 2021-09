Hilden : Clean-Team nimmt an weltweiter Aktion teil

Hilden Zwischen 8 bis 16 Uhr können sich am 18.09.2021 interessierte Helfer auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins an der Siemenstraße einfinden und eine Stunde mithelfen.

Bei „World Clean-up Day“ nimmt in diesem Jahr auch das Hildener „Itter Clean Team“ teil. Am Samstag, 18. September, säubern wieder Millionen von Mitmachern in 180 Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Flussufer und die Meere von achtlos weggeworfenem Abfall und Plastikmüll. Das Itter-Clean-Team beteiligt sich mit dem Itterbach-Marathon. Zwischen 8 bis 16 Uhr können sich interessierte Helfer auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins an der Siemenstraße einfinden und eine Stunde mithelfen. Am besten vorher Kontakt aufnehmen über ittercleaner@mail.de oder sich auf der Seite Itter-Clean-Team bei Facebook eintragen, hieß es weiter. Werkzeug, Handschuhe und Mülltüten werden gestellt.