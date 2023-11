Abgeordneter besucht Bonhoeffer-Gymnasium Wenn Politik Schule macht

Über die Begegnung mit Christian Untrieser schrieb die Schülerin Maya Ghalwan der Redaktion einen Artikel: „Der Besuch beabsichtigte, einen direkten Kontakt zur jungen Bevölkerung herzustellen und das Bewusstsein für politische Themen in der nächsten Generation zu fördern. Somit wurden auch Schüler ermutigt, aktiv an gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen und sich ihre eigene Meinung zu bilden, um die Demokratie zu stärken. Dieses Ereignis ermöglichte den Schülern einen hautnahen Einblick in den Alltag eines Politikers und seriöse Antworten auf ihre Fragen. Damit weckte er nicht nur das Interesse an Politik bei den Schülern, sondern betonte auch die Wichtigkeit der Jugendbeteiligung, da die Politik eben nicht über das Volk bestimmen, sondern die Bevölkerung repräsentieren soll. Allerdings bekamen die Schüler nicht nur einen näheren Einblick in den Beruf des Politikers, sondern auch in aktuelle Themen in der Politik, wie zum was die Politik gegen die Erderwärmung plant.“ Insgesamt sei Untriesers Besuch in Hilden eine spannende und interessante Erfahrung für die Schüler gewesen, stellt Maya Ghalwan abschließend fest.