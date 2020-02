Hilden : Christen in Hilden fasten für das Klima

Hilden Der ökumenische Arbeitskreis „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung” lädt ein, gemeinsam darüber nachzudenken, was jede und jeder einzelne zur Bewahrung der Schöpfung tun kann.

Lutz Groll ist stellvertretender Leiter des Planungsamtes der Stadt und der Nahverkehrsexperte im Rathaus. Am 24. und am 31. März jeweils um 19 Uhr spricht er über Mobilität in Hilden heute und morgen. Hilden ist eine Stadt mit kurzen Wegen. Von der Stadtmitte bis an den Stadtrand sind es nicht mehr als drei Kilometer. Dennoch werden in Hilden viele Wege mit dem Auto zurückgelegt. Warum? Andererseits gibt es in Hilden immer mehr Menschen, die – auch aus ökologischen Motiven – mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Die Kommunalpolitik bewegt aber in erster Linie der Autoverkehr. Warum? In dieser zweiteiligen Veranstaltung soll die Mobilität in Hilden in den Blick genommen und diskutiert werden. Mit welchen Rahmenbedingungen haben wir es zu tun? Was für Alternativen sind möglich? Und vielleicht gelingt es – auch mit Blick auf die Kommunalwahl am 13. September – konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie Mobilität in Hilden in Zukunft gestaltet werden kann.