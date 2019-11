Hilden : In Bildern um die Welt reisen

In Bildern um die Welt reisen

Rund 40 Bilder stellt die Künstlerin Christa Bolte bis zum 7. Dezember in der städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Christa Bolte zeigt „Reiseimpressionen“ in der städtischen Galerie im Bürgerhaus.

(tobi) Fotorealistische Bilder, abstrakte Kunst, das Spiel mit verschiedenen Techniken – Christa Bolte stellt ihre Werke unter dem Titel „Reiseimpressionen“ von diesem Donnerstag, 14. November, bis Samstag, 7. Dezember, in der städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, aus. Rund 40 Bilder der Hildener Künstlerin sind in den beiden Räumen im Erdgeschoss zu sehen. Bürgermeisterin Birgit Alkenings eröffnet die Ausstellung am 14. November um 18.30 Uhr.